بعد سنوات من تدهور حالته الصحية، رحل عن عالمنا اليوم المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما، الذي أسهم في صناعة مجموعة كبيرة من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور خلال فترة الألفينات، وفيما يلي أبرز معلومات عن المخرج الراحل:

1- تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.

2- عمل كمساعد مخرج في مجموعة مهمة من الأعمال السينمائية منها "العمر لحظة"، عمل مع المخرج عاطف الطيب في "سواق الأتوبيس"، ثم كرر العمل معه في أكثر من مشروع منهم "الحب فوق هضبة الهرم"، "الزمار" و"ملف في الآداب"، كما عمل مع المخرج داود عبدالسيد في أول أعماله "الصعاليك".

- أخرج أول تجاربه السينمائية "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، عام 1987، كما تعاون معه مرة أخرى في فيلم "الصرخة".

- كان له عدد تجارب من المطربين في السينما من بينهم محمد فؤاد في "رحلة حب"، مصطفي قمر "قلب جرء" و"بحبك وأنا كمان"، بالإضافة إلى تجربة "قمر" الأولى في الدراما التلفزيونية "علي يا ويكا"، كما قدم الفنان الشعبي حكيم للمرة الأولي في السينما بفيلم "علي سبايسي".

- أخرج أول بطولة للفنان أحمد حلمي في فيلم "ميدو مشاكل"، والذي كان الظهور السينمائي الأول للفنانة شيرين عبد الوهاب.

- قدم مجموعة من التجارب السينمائية الكوميدية منها "الذل" لـ يحيى الفخراني"، "صعيدي رايح جاي" لـ هاني رمزي، "عوكل" لـ محمد سعد، و"صباحو كدب" لـ أحمد آدم.

- أخرج مجموعة من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مع كبار النجوم منهم يسرا في "لقاء على الهوا"، أحمد عز "الأدهم"، وكانت آخر أعماله مسلسل "الدخول في الممنوع" عام 2017.