تزامنا مع احتفالات السفارة المصرية في كندا بالعيد الوطني في شهر يوليو المقبل، وبعد تنسيق وتعاون وثيق على مدار الأشهر الثلاث الماضية بين وزارة الثقافة وسفارة مصر في أوتاوا والمكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال، والجمعية المصرية - الكندية الثقافية بأوتاوا، والمهرجان القبطي المصري السنوي بميسيساجا، من المنتظر أن تقدم الفرقة القومية الفنية للفنون الشعبية عروضا متميزة في منتصف شهر يوليو القادم بعدد من المدن الكندية.

وأكد السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، إنه تم ترتيب عرضين رئيسيين للفرقة القومية للفنون الشعبية في كندا في يوليو المقبل، الأول يوم ١٣ يوليو بالمهرجان القبطي المصري السنوي بمدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المهرجانات التي تستهدف إبراز الثقافة والتاريخ والفنون المصرية في كندا ويشارك فيه عشرات الآلاف من الكنديين وابناء الجالية المصرية من منطقة تورونتو الكبرى وضواحيها.

أما العرض الثاني فسيتم في المسرح الخاص بالمتحف الكندي للتاريخ بالعاصمة أوتاوا يوم ١٦ يوليو، والذى يعتبر أكبر واهم المتاحف في كندا.

وأوضح أبو زيد، أن الهدف الأساس من تنظيم تلك العروض، هو تعزيز التواجد الثقافي والحضاري المصري على الساحة الكندية، مقدما جزيل الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدائم، لإشرافها الكامل والمباشر على تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يتم للمرة الأولى في كندا، والذى لم يكن ليرى النور لولا الجهود المخلصة للجنة المنظمة للبرنامج التي تم تشكيلها من تجمعات الجالية المصرية في كل من أوتاوا وتورونتو بتنسيق من السفارة، ورعاية بعض رجال الأعمال المصريين المخلصين لهذا الحدث.

وكشف السفير المصري أن اللجنة المنظمة، وبعد عمل دؤوب استمر لعدة أشهر، قد انتهت من وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات اللوجيستية والخطة الإعلامية وقوائم المدعوين استعدادا لقدوم الفرقة إلى كندا في منتصف شهر يوليو وتقديم عروضها بنجاح.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد عن سعادته لتزامن عروض الفرقة مع احتفالات السفارة المصرية في كندا بالعيد الوطني، عيد ثورة يوليو المجيدة، الأمر الذى يتيح الفرصة لتسليط الضوء علي رافد آخر من روافد الإسهام الثقافي والحضاري المصري علي الساحة الكندية، مؤكدا ان خطة عمل السفارة للعام القادم ترتكز علي تعظيم الاستفادة من العناصر المختلفة لقوة مصر الناعمة، والتغلب علي التحدي الخاص بالبعد الجغرافي بين المدن الكندية من خلال تنظيم فعاليات مشتركة تشارك فيها تجمعات الجالية المصرية في تلك المدن.