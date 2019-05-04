أعلنت وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان، والتي تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

المركز القومي لثقافة الطفل

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة برنامجًا مكثفًا لرواد الحديقة الثقافية في السيدة زينب يضم المسابقات الفنية والفكرية، ورش الحكي والتشكيل، عروض الأراجوز وخيال الظل وعرائس القفازات، فريق كورال الحديقة "سلام" إضافة إلى عرض مسرحي لفريق أطفال الحديقة وآخر لذوي القدرات الخاصة مع عروض موسيقية وغنائية خاصة بهم .

دار الأوبرا المصرية

تقدم دار الأوبرا المصرية عروضًا تجمع بين سهرات للدول العربية يحتضنها المسرح الصغير وتتضمن ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها لدول تونس، الكويت، المغرب، لبنان وبنجلاديش، إلى جانب عروض على 6 مسارح أخرى بالقاهرة (الكبير – المكشوف – الجمهورية – معهد الموسيفى العربية)، والإسكندرية ودمنهور تضم أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة دينية إضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربى هذا إلى جانب استكمال فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.

صندوق التنمية الثقافية

يحتفل صندوق التنمية الثقافية بالشهر الكريم في مواقعه الأثرية والتراثية ومراكز الإبداع التابعة له، تتضمن أنشطة فنية متنوعة منها حفلات موسيقية وغنائية، إنشاد ديني، معارض للفنون التشكيلية والخط العربي والحرف التقليدية، ورش عمل للأطفال، بالإضافة إلى العروض السينمائية وعرض الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، إلى جانب أمسيات في بيت الشعر العربي، بيت المعمار المصري ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، كما يقام عدد من العروض الفنية والثقافية بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

قطاع الفنون التشكيلية

وتأتي مشاركة قطاع الفنون التشكيلية بأنشطة تقام في المتاحف والمواقع التابعة وتتضمن ورش فنية في التلوين، التصوير، الرسم على الجلد، فن أويما، زجاج، جرافيك، الدورة التدريبية الثالثة بعنوان روبوأرت بايوآرت، الورشة التحضيرية لمشروع المبدع العربي الصغير إلى جانب معارض تشكيلية لكبار وشباب الفنانين المبدعين، بالإضافة إلى صالون ثقافي بعنوان الفن والحرب بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

قطاع الإنتاج الثقافي

وينظم قطاع الإنتاج الثقافي ليالى "هل هلالك" في ساحة مركز الهناجر للفنون وتتضمن عروضًا لفرق البيت الفني للفنون الشعبية وعدد من الحفلات الفنية التي يحييها نجوم الطرب والإنشاد الديني إلى جانب فقرات متنوعة لفنون السيرك القومي بالعجوزة ومدينة 15 مايو وعروض الفنون الشعبية على مسرح البالون، وعروض مسرحية بقاعة صلاح جاهين ومسرحي رمسيس والحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

البيت الفنى للمسرح

أما البيت الفني للمسرح يقدم عروضًا على 7 مسارح هي (القومي - السلام - الطليعة - الشباب - الكوميدي - الهناجر – الشمس) إلى جانب احتفالية فنية بمناسبة مئوية ثورة 1919 مع استمرار البرنامج التدريبي لمشروع ابدأ حلمك فى دفعته الثانية.

المركز القومى للسينما

يطلق المركز القومي للسينما فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لأفلام الشباب في مركز الإبداع الفني، كما يعرض أفلام متعددة بمركز الثقافة السينمائية إلى جانب عروض نادي السينما المستقلة بالقاهرة والإسكندرية ونادي السينما لذوي القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

وتقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج الدورة الثامنة من معرض فيصل للكتاب والذي تتضمن فعالياته عدد كبير من الندوات وورش العمل.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

وأعدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أنشطة متعددة بالمكتبات التابعة لها تتضمن ورش عمل، محاضرات تثقيفية، ندوات، مسابقات دينية وفكرية إضافة إلى أمسيات لمناقشة عدد من الأعمال الأدبية التي تناولت شهر رمضان المبارك.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

كما تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة بجميع قصور وبيوت الثقافة الممتدة جغرافيًا في أرجاء مصر تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، إضافة إلى عروض في المناطق الأثرية ومراكز الشباب والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني.