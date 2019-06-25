أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، القرار رقم 845، بإنشاء 3 وحدات قروية جديدة فصلاً عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، وهى الوحدة المحلية لقرية آدم، والوحدة المحلية لقرية الشجاعة، والوحدة المحلية لقرية أبو العطا، وذلك بناء على ما ورد بموافقة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، على إنشاء تلك الوحدات المحلية.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه تمت الموافقة من قبل على إنشاء ثلاثة قرى أخرى جديدة كان آخرها الوحدة المحلية لقرية البسلقون بكفر الدوار، طبقاً للقرار رقم 357 لسنة 2019 الصادر فى 14/3/2019، مشيراً أنه بإضافة تلك الوحدات القروية الجديدة يصل إجمالي عدد القرى بنطاق المحافظة إلى 90 قرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين في سرعة حصولهم على الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.