للمرّة الأولى، في تاريخه الفنّي، يستعدّ النجم محمد هنيدي، للوقوف على أعرق المسارح العالمية في جولة فنية للكوميديا الحيّة "الستاند أب كوميدي"، حيث يجوب 20 دولة حول العالم على مدار عام كامل، في عرض تحت عنوان "هنيدي لايف".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق "أرماني" في برج خليفة بدبي، استضاف النجم محمد هنيدي وتحدث خلاله كل من الفنانة ندى موسى، والمغني والعازف شادي ناشف، وفيصل المكري، الرئيس التنفيذي لشركة خيال السعودية، وروبرت هارتمان، مؤسس ورئيس شركة "ليفيتي لايف"، حيث أدار الجلسة محمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة "بوك يور ستار جلوبال" وشركة "إمبريزاريو لايف" القاهرة.

كما شهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل الجولة الفنيّة التي سيشارك فيها هنيدي إلى جانب الفنانة ندى موسى، ومغني الجاز والبلوز اللبناني شادي ناشف، حيث تم الكشف عن الحدث الذي ينتظره ملايين من عشاق النجم المحبوب الذي استطاع خلال مسيرته أن ينال محبة وقلوب الكثير من عشاق الكوميديا العربية.

تقوم شركتا "ليفيتي لايف" الأمريكية الرائدة في الإنتاج التليفزيوني والعروض الكوميدية الحية وشركة "إمبريزاريو لايف" الإماراتية المختصة بتصميم المحتوى الترفيهي والمروجة العالمية له منذ أكثر من 15 عاماً، بإنتاج هذا العمل الذي تتولى شركة "بوك يور ستار جلوبال" تسويقه في جميع أنحاء العالم، بينما تُعنى شركة "آوت باك" الأمريكية بتسويق حفلات منطقة شمال أمريكا، على أن تتولى شركة خيال السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنطلق الجولة العالمية من خشبة مسرح "بيكون ثياتر" في "ماديسون سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم 22 سبتمبر المقبل، ليتواصل العرض في باقي الولايات الأمريكية، وكندا وأستراليا وأوروبا وآسيا وينتقل إلى بلدان الشرق الأوسط، حيث يطل هنيدي على جمهوره من العاصمة السعودية الرياض في أواخر أكتوبر المقبل، ثم يلتقي عشاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من دبي وأبو ظبي، ودولة الكويت، ولبنان وعدد من الدول العربية.