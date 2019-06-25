يحتفل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال الأسبوع المقبل، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو في مقر الحزب الرئيسي للوفد في الدقي، بحضور قيادات الوفد وكبار الشخصيات العامة.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في بيان له، أن صالون الوفد الثقافي سوف ينظم ندوة كبرى تحت عنوان "30 يونيو.. 6 سنوات من الحصاد" يتحدث خلالها عدد من الشخصيات العامة عن نتائج ثورة 30 يونيو المثمرة خلال الست سنوات ودورها في إنعاش الحياة السياسية والثقافية ووضع مصر على الخريطة الدولية، وبث الطمأنينة والسكينة داخل ربوع البلاد.

وأكد رئيس الوفد أن الحزب وضع خطة عمل للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بالمقر الرئيسي واللجان العامة للحزب بالمحافظات، مشيرا إلى أنها ثورة شعب خرج فيها 33 مليون مصري في وقت واحد بحسب تقديرات موقع "جوجل" من أجل استرداد الدولة المصرية والحفاظ على هويتها.

وأشار أبو شقة إلى أن الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو عادت إلى مكانتها الطبيعية على مستوي العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه بناء مصر الديمقراطية الحديثة بسواعد أبنائها المخلصين، وتكاتف جميع أجهزة الدولة المصرية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأوضح رئيس الوفد أن الثورة أنقذت مصر من مخططات التقسيم الإرهابية التي كانت تستهدف تحويل البلاد إلى نفس مصير دول عربية مجاورة نجحت فيها هذه المخططات وحولتها إلى ساحة حروب داخلية، مؤكدا على أن الثورة نجحت في حماية البلاد بفضل تكتل قوى الشعب خلف القيادات السياسية الرشيدة.

ووجه أبو شقة التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية أرض الوطن والمواطنين ومواجهة الإرهاب الأسود.