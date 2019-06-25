انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت السويدي، من حسم المادة المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدي، المقرر إنشاءه وفقًا للقانون المرتقب.

ويعد مجلس إدارة الجهاز، السلطة العليا على شؤونه وتصريف أموره ووضع السياسية العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها وفي إطار الخطة القومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقًا للمادة (9) المستحدثة، يشكل الجهاز من 25 عضوًا برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز، و10 ممثلين عن وزارات (البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة والصناعة، الخارجية، التنمية المحلية، العدل، الدفاع والإنتاج الحربي، الثقافة)، و 8 ممثلين عن المجتمعات المحلية، و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجال الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية من خارج الجهاز الإداري.

ووفقًا للمادة، يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وعن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

وحسب المادة، يجتمع مجلس الإدارة بناء علي دعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر وإذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.