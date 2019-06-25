التقى ميخائيل دياميسيس، السفير اليوناني بالقاهرة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة سبل إقامة بروتوكول تآخي بين جزيرة إيراكليو اليونانية بكريت ومدينة شرم الشيخ، وذلك في مقر السفارة اليونية بالقاهرة.

وقال محافظ جنوب سيناء إن اليونان ومصر شعب واحد وحضارة وتاريخ كل منهما، قام على المودة والمحبة وارتقاء الشعبين، داعيا السفير اليوناني إلى زيارة مدينة شرم الشيخ.

من جانبه قال السفير اليوناني إن مصر بلده الثاني وخدمته كسفير في مصر كانت من أعظم مهامه العملية وتربطه صداقة كبيرة مع القادة والأدباء والكتاب في مصر.

كما قدم السفير اليوناني الشكر لمحافظ جنوب سيناء على رعايته لدير سانت كاترين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تضاعف أعداد السائحين اليونانيين إلى جنوب سيناء.

وأشار إلى الجهود، التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين اللاقتصاد المصري والمشاريع العظيمة للدولة المصرية، التي ستبهر العالم خلال المرحلة القادمة.