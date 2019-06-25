عدد الوطن الصادر غدا الأربعاء

تقرا في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، إحباط مخطط إخواني لاستهداف الدولة في «30 يونيه».. والمتهمون: نشطاء وهاربون

وفي العناوين تقرأ:

· «الداخلية»: تحديد واستهداف 19 شركة بتمويلات بلغت 250 مليون جنيه.. وعرض المضبوطين على النيابة