قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن شركة "سيمنز" الألمانية لديها خطة مهمة لإنتاج جرارات السكك الحديدية في مصر، مشيرًا إلى أنها تستهلك كميات أقل من الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه في حالة إنتاج الجرارات في مصر، ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد، التي تُنتج فيها بمصر، مشيرًا إلى أن التصنيع سيكون داخل مصر، وبنسبة كبيرة من المكونات المحلية.

وتابع، أن هذه التكنولوجيا ستوطن إلى مصر، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اطلع على الخطة، وطلب تقليل مدة الإنتاج من 60 شهرا، حتى 3 سنوات، حتى تنتج مصر أول جرار.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تتويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال المصريين لمسوا تغيرًا كبيرًا عما كان سائدًا في السنوات الأخيرة، حيث لم يكونوا يتلقون هذه العروض الكبيرة للاسثتمار، لكن الوضع اختلف الآن، حيث باتت كل دول العالم تنظر إلى مصر، وأصبحت من أعلى خمس دول نموًا على مستوى العالم.