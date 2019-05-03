قال المهندس أحمد درويش، متدرب بشركة "سيمنز" الألمانية، إنه يتدرب في شركة "سيمنز" الألمانية، حيث إن التدريب الفني يُعلمه الكثير كونه عمليًا، بينما الكلية تعتمد بشكل أكبر على الطريقة النظرية فقط.

وأضاف "درويش"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق: "هناك مشكلة في التدريب العملي في الكليات، لقلة وجود اللاب توب، وعدم إتاحة التدريب لكل طالب بمفرده بشكل كافي".

وتابع: "كون إني مهندس مصري ما يمنعش إني آخد شهادة تانية أنمي بيها نفسي، وكون إني اشتغل فني كهرباء وأنا مهندس ده ميقللش مني، بالعكس هيكون عندي معايير نظرية وعملية".