عشر سنوات فصلت بين حدثين مهمين ينظمان في محافظة السويس، حيث شهد عام 2009 استضافة السويس لإحدى مجموعات كأس العالم للشباب الذي نظم في مصر، وتستضيف محافظة السويس المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات غينيا وغانا وموريتانيا وتونس.

ويقول أحمد طارق، إن كأس العالم للشباب كان لمحافظة السويس نصيب لاستضافة إحدى مجموعات البطولة التي نظمتها مصر عام 2009، وشهدت المباريات إقبالا كثيفا من قبل أهالي السويس، مشيرا إلى أنه كان في عامه الأول لدراسته الجامعية آنذاك.

وأضاف طارق لـ"الوطن": "كنت سعيدا أنا وأصدقائي باستضافة السويس لأول بطولة دولية في المحافظة، وحرصنا على تشجيع الفرق في دور المجموعات".

وتابع: "شاركنا بالأمس في تشجيع منتخب تونس الشقيق، ويتعامل أهالي السويس مع المشجعين الأفارقة بشكل رائع، والشوارع يمكن أن ترى خلالها فرحة المواطنين وأعلام منتخبات الدول معلقة على فنادق الإقامة وفي الشوارع، فنحن جمهور مدرجات الدرجة الثالثة الذي يقوم بتشجيع نادي منتخب السويس الذي رغم هبوطه عام 1999 إلا أن الجماهير لا تتركه وتسانده، ونطالب باهتمام أكبر ودعم للنادي الذي يعتبر رمزا للمحافظة".

ويختتم أحمد طارق حديثه: "أهالي محافظة السويس سعداء باختيار المحافظة لاحتضان منافسات ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر، ويبذلون مجهودات رائعة للمساهمة في إنجاح (كان 2019)، ونتمنى تتويج منتخب مصر باللقب القاري الثامن".