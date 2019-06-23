استمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض جدول ثالث مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية على النحو التالي:

مباراة المغرب وناميبيا

تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً على ستاد السلام.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة السنغال وتنزانيا

تقام المبارة في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد الدفاع الجوي.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة الجزائر وكينيا

تقام المباراة في الساعة 10 مساءً على ستاد الدفاع الجوي.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".