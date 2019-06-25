قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة بوزارة المالية، إن الموازنة الجديدة للدولة انضباطية ، فهي ليست تقشفية أو توسعية، مؤكدة أن الموازنة الجديدة تتضمن موارد جديدة وبرامج طموحة.

وأضافت عيد، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يتم الاعتماد فقط على الضرائب كممول أساسي للموازنة وهناك برامج كبيرة وطموحة، حيث إن 70% من موارد الموازنة الجديدة ضريبية وأخرى غير ضريبة بينها مساهمات من الدولة في الشركات وقطاع الاعمال ثم يتم تجميع كل هذه الموارد.

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث تتضمن استثمارات هي الأكبر في التعليم والصحة والكهرباء، مضيفة :" نستهدف ضبط الأداء المالي، ومش بنشد الحزام على وسطنا وخلاص، بس بنصرف في الاستثمار والبنية التحتية والدعم والقطاعات، وأعيننا على الأجيال القادمة حتى لا يتحملوا أعباء إضافية".