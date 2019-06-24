قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تحرص على زيادة معدلات النمو، لخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة راعت القدرة على زيادة التصدير بنسبة 50% من أجل ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدولة تحرص أيضًا على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن زيادة الانتاج ستساعد على هذا.

وتابع أن الضرائب أكبر مصدر دخل للموازنة العامة إلى جانب قناة السويس، مشيرًا إلى أن زيادة فرصة التنمية وتطوير السياحة سيعملان على زيادة مدخولات الموازنة.

في سياق متصل، قال وزير المالية، إن الوضع المالي تحسن كثيرًا عما كان عليه في عام 2013، حيث كان كارثيًا، بسبب عدم وجود العملة الصعبة، أو الكهرباء أو الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى عدم القدرة على خلق فرص عمل، حيث استطاعت مصر حل هذه المشكلات، وذلك من خلال عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.