مكافحة الإدمان: نحلل لـ1000 شخص يوميا.. "المدان يحول للنيابة ويفصل"

قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان، إن 1000 شخص يخضع يوميًا لتحليل المخدرات، مؤكدًا أن هناك تحكرات جادة من الحكومة في ذلك، بعد التصريحات المهمة التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعقاب حادث محطة مصر.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن الدولة لا تتهاون في قضية تعاطي المخدرات ببيئة العمل: "هناك خطة عمل دقيقة، ولم تعد أمرًا طوعيًا، وكل الجهات تخضع لعملية التحليل".

وأكد أن هناك ردع مجتمعي كبير جدًا، وهناك طلب من الموظفين للتحليل، لافتًا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي، فضلًا عن العقوبات الواضحة ساهما في تنفيذ خطة الكشف بشكل جيد.

وشدد على أن هناك حسم فيما يتعلق بالتعاون مع المتعاطين، حيث يحول من يثبت تورطه في تعاطي المواد المخدرة بالجهاز الإداري للدولة إلى النيابة الإدارية.

وأوضح: "إحنا دلوقتي بنتكلم عن فكرة التعاطي مش الإدمان بس، ولو ثبت إن في حد بياخد شيجارة حشيش في مناسبة، أو بشكل موسمي، أو بشكل غير منتظم داخل الجهاز الإداري للدولة، ستوقع العقوبات عليه، مثل الفصل من العمل".