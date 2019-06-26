تبدأ منطقة التأمينات الاجتماعية بمحافظة البحر الأحمر، العمل بالأرشيف الإلكتروني، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما انتهى القسم الإلكتروني بالمركز الرئيسي، اليوم، من الانتهاء من توصيل شبكة الاتصالات الإلكترونية.

كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وافقت على البدء في تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك ضمن مجموعة من مشاريع تطوير البنية المعلوماتية بالصندوق، مثل تحديث شبكة الاتصالات الرئيسية وإنشاء البوابة الإلكترونية الداخلية (الإنترانت) وذلك على مراحل.

وتأتي محافظة البحر الأحمر ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأرشيف الاكتروني والتي تشمل إحدى عشر محافظة وذلك بعد الانتهاء من محافظات المرحلة الأولى، وهي المركز الرئيسي ومحافظتي السويس والإسماعيلية ثم أرشفة مستندات باقي مناطق الصندوق تباعاً في مراحل لاحقة.

من جانبه أثنى عزب سباق، مدير عام منطقة تأمينات البحر الأحمر، على جهود غادة والي، وزير التضامن، وسامي عبدالهادي، في تنفيذ مشروع الأرشيف الإكتروني، مؤكدا أن الهدف من الأرشيف الإلكتروني هو تطوير آلية للعمل ومواكبة التطورات والسرعة في إنجاز الأعمال المختلفة، وكذلك مساعدة متخذي القرار في اتخاذ قراراتهم من خلال التوفير الدائم للمعلومات وسرعة استدعاء الملفات على عكس الأرشيف الورقي، الذي يحتاج كثير من الجهد والوقت وتلافي الأخطاء البشرية.