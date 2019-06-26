قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة كما توسعت في المدارس القرآنية التي بلغت ألف مدرسة العام الحالي 2018- 2019، وتستهدف الوصول إلى 1200 مدرسة في العام 2019- 2020، وبواقع خمسين مدرسة كل ثلاثة أشهر، فإن عدد المدارس العلمية التي تعمل على تحصين المجتمع وبخاصة الشباب من الفكر المتطرف قد بلغ 265 مدرسة علمية خلال العام الحالي 2018- 2019، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 300 مدرسة علمية خلال العام 2019- 2020.

وأكد وزير الأوقاف أن القطاع الديني قد حقق جميع مستهدفاته للعام 2018- 2019 فيما يتصل بالمدارس العلمية، والمدارس القرآنية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومراكز الثقافة الإسلامية، وفصول محو الأمية، وبنسبة بلغت 100% في بعض الأنشطة، وفاقت نسبة الـ100% في بعضها، مؤكدا أن الوزارة تعد بيانا مفصلا بما كان مستهدفا، وما تم تنفيذه، وخطتها التوسعية في جميع أنشطتها الدعوية والفكرية، وفِي مجال البر وخدمة المجتمع، وما حققته في مجال الأوقاف، وستعلن ذلك مفصلا فور الانتهاء من إعدادا البيان مصحوبا بصور لبعض مشروعات هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وما تم إنجازه في عمارة المساجد إحلالا وتجديدا وفرشا وصيانة وإعانات مالية.