إجراء 7628 عملية جراحية بالإسكندرية ضمن "القضاء على قوائم الانتظار"

أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم حتى نهاية شهر مايو الماضي، إجراء 7628 عملية جراحية بمستشفيات المحافظة، في إطار عمل المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظة.

وقال "عثمان"، في بيان صادر، إن أعمال المبادرة بدأت في شهر يوليو من العام الماضي، حيث إن من بين 8155 مريضًا مسجلا بقوائم الانتظار بالمستشفيات، سجلت نسبة إنجاز بنحو 93.5%.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ومنسق قوائم الانتظار بالمحافظة، أن المشروع جرى على مرحلتين حتى الآن.

وتابعت أن المشروع يشمل 9 تخصصات من العمليات الجراحية وهي قسطرة ودعامات القلب، وجراحة القلب المفتوح، وعمليات إزالة المياه البيضاء، وجراحة المفاصل، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة قواقع الأذن وجراحة الأورام، وجراحات المخ والأعصاب.

والجدير بالذكر، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة وعدد من مستشفيات القطاع الخاص.