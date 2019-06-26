بسبب مريض خرج إلى الشارع.. مجازاة هيئة تمريض في مستشفى جامعة طنطا

قرر الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب جامعة طنطا، مدير مستشفيات طنطا الجامعية، توقيع جزاءات لهيئة التمريض ورئيستها بمستشفى الباطنة، بسبب السماح لأحد المرضى بالخروج للشارع وافتراش الأرض والمحلول في يده.

وكشف مصدر مسؤول بمستشفيات طنطا الجامعي، لـ"الوطن"، عن تلقي شكوى تتضمن خروج مريض من مستشفى الباطنة للشارع وافتراش الأرض واضعًا المحلول بيده في صورة تسيء للمستشفى والأطباء والعاملين فيها، رغم الجهد الكبير المبذول لرفع مستوى الأداء وخدمة المرضى.

وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، بالتحقيق في الشكوى تبين صحتها، وأن المريض كان في سهر الاثنين الماضي، وفي الساعة الثانية والنصف صباحًا، خرج المريض من قسم علاج الأورام إلى الشارع وافترش الأرض وبه محلول، بعد أن طلب الخروج من العنبر بحجة التهوية بعد أن ضاق من النوم على سريره في العنبر، وسمحت له الممرضات بذلك، وهو ما يعد إهمال، وبناء على ذلك قرر عميد كلية الطب ومدير مستشفيات طنطا الجامعية، مجازاة التمريض ومشرفة المستشفى الرئيسي بسبب الإهمال.