قال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن وزارة المالية تلعب دورا هاما في برنامج تشجيع الصادرات المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع دينا سالم، في برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة المالية ضاعفت مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية لتصل لستة مليارات جنيه.

وأوضح مستشار وزير الصناعة، أن هذه الزيادة مناسبة وعلى قدر احتياجهم، لافتًا إلى أنهم يهدفوا إلى مضاعفة الصادرات بنسبة 20% كل عام لمدة خمس سنوات لنصل لمضاعفة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن مخصصات بعض الشركات القديمة لدى وزارة الصناعة وصل لـ7.8 مليار جنيه، قائلا إن هناك مراجعة لملفات هذه الشركات وأن هذا المبلغ مرجح للزيادة والنقصان شهريًا.