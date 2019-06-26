نشرت إحدى صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج أسئلة، زعمت أنه خاص بامتحان مادة الكيمياء، التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية حاليا.

وطالب المسؤولين عن الصفحة، المتابعين بسرعة التفاعل وإجابة الأسئلة وتوصيلها لأبنائهم الطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه يجرى تتبع صفحة الغش للتأكّد من صحة النموذج المنشور ومدى مطابقته للامتحان الأصلي؛ بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على الصفحة، والطالب الذي تسبب في التسريب.

جدير بالذكر، أنَّ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) يؤدون، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة (الكيمياء) بإجمالي 391 ألفًا و241 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 251 ألفًا و246 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي 373 طالبًا وطالبة.