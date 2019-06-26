يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الليلة، محاضرة عن مظاهر السماحة والتيسير في ديننا الحنيف بمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، بمناسبة عام الشيخ زايد للتسامح، وبحضور السفير شريف البديوي سفير مصر في الإمارات، بحضور سفراء وعلماء ومثقفين.

وتتضمن المحاضرة بحسب بيان الوزارة، تفنيدا علميا لأباطيل وأراجيف الجماعات المتطرفة والمتشددة، التي تحاول جر شبابنا إلى العنف والإرهاب هائمة على وجوهها الكالحة، بعيدا عن كل معاني السماحة واليسر والرحمة في ديننا السمح، مؤكدا أنّ ما فعلته الجماعات الإرهابية وعناصرها الضالة، يصادم صحيح ووسطية الشرع الحنيف، ويتطلب التعاون في المواجهة الشاملة للجماعات الضالة وأفكارها المتطرفة الشاذة.