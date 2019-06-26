"ما تيجي نخرج" اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض الفيلم التسجيلي "النسور الصغيرة" في بيت كمت الساعة 7:30 مساءً، الدخول مجانًا وبأسبقية الحضور.

- ليلة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" فرع التجمع الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل فرقة "مزاهر" في "مكان" الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيهًا.

- العرض الراقص "هوب-أوم-أون-اي" على مسرح الفلكي في التحرير الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- دار الأوبرا تستضيف فرقة باليه أوبرا القاهرة في عرض باليه جديد بعنوان "كارمن" مع رقصات تانجو الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 60 و85 و110 جنيهًا.