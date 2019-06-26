أدي انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري إلى حدوث زحام مروي كثيف من ناحية المريوطية وامتد تكدس السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي .

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع السيارة من على الطريق الدائري والخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.