قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القيادة الإيرانية تفتقر للذكاء وآمل ألا يكون لنا حرب معها حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب"، أن أي حرب مع إيران لن تستمر طويلا مستبعدا إرسال قوات برية في حال خوض حرب مع طهران.