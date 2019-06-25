ترامب يهدد إيران من جديد: أي هجوم سيقابل بقوة "كبيرة وكاسحة"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بمهاجمة "كاسحة" لإيران حال توجيهها ضربات لأي "شيء أمريكي".

وقال ترامب- في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن "بيان إيران الذي صدر اليوم، ينطوي على جهل شديد ومهانة، ويظهر فقط أنهم لا يدركون الواقع"، مشيرًا إلى أن أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة و في بعض المجالات كاسحة تعني المحو.

وأكد أن الشعب الإيراني الرائع يعاني دون أي سبب، بينما قيادته تنفق جميع أمواله لدعم الإرهاب، مضيفا أن "الولايات المتحدة لم تنس استخدام إيران قنابل بدائية الصنع ويدوية أودت بحياة ألفي أمريكي وجرحت كثيرين".

وفي وقت سابق، قالت إيران إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت عقلية البيت الأبيض بأنها "متخلفة".

وأمر ترامب، أمس، بفرض عقوبات تستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وكبار القادة العسكريين، لكنه قال إن الباب مفتوح أمام المحادثات بشأن الحد من التوتر بين البلدين.