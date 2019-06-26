أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، صباح اليوم، حيث أدى 391 ألفا و241 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الكيمياء، كما أدى 251 ألفًا و246 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، وفي محافظة الشرقية "إدارة أبوكبير"، ومحافظة الإسماعيلية "إدارة القنطرة غرب"، ومحافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، ومحافظة مطروح "إدارة مطروح"، ومحافظة الجيزة "إدارة شمال الجيزة"، ومحافظة سوهاج "إدارة جهينة"، ومحافظة البحر الأحمر "إدارة الغردقة"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالبا/ طالبة، بينما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي 191 طالبا/ طالبة.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) سيؤدون، السبت المقبل، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد 266 ألفا و30 طالبا/طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد 117 ألفا و71 طالبا/ طالبة.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 253 ألفا و932 طالبا/طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا بإجمالي عدد 150 طالبا/ طالبة، وفي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالي عدد 215 طالبا/ طالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم السبت 29/6/2019 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في الورقتين (الأولى، والثانية) بإجمالي عدد 192 طالبا/ طالبة.