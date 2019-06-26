إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

أدى طلاب الشعبة العلمية والأدبية في الثانوية العامة، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا اليوم، ورغم إقرار بعض الطلاب سهولة الامتحان، إلا أنّ آخرين لم يمر عليهم هينًا، حتى وصل الأمر إلى وقوع حالات إغماء في مختلف المحافظات وانتحار طالب.

في محافظة المنوفية، أصيبت طالبتين في لجان مختلفة بإغماء، خلال امتحان الكيمياء والجغرافيا، إذ نقلت فاطمة خالد عبدالمنعم الطالبة في مدرسة الإعدادية بالباجور، إلى مستشفى الباجور، وفي لجنة مدرسة سبك الأحد بأشمون نقلت شيماء صبيح محمد إلى مستشفى أشمون.

الأمر ذاته تكرر في محافظة الدقهلية، بعد نقل 6 طلاب للمستشفيات بنطاق المحافظة لإصابتهم بإصابات مختلفة، حسب ما صرحت به مصادر طبية في مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، إذ أكد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّه جار تحرير محاضر بالوقائع كلها داخل كل لجنة، وإحالتها للوزارة لاتخاذ اللازم بإعادة الامتحان بكامل الدرجة من عدمه حسب كل حالة.

ورصدت غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إصابة 4 طلاب بحالات إغماء نقلوا على الفور بسيارات الإسعاف لتلقي الإسعافات الأولية، إلى جانب حالة مغص كلوي لإحدى الطالبات بمركز ومدينة المحمودية نقلت للمستشفى فورا.

ووصل الأمر إلى ذروته في الغربية، إذ انتحر طالب في الصف الثالث الثانوي بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في مدرسة القرشية بمركز السنطة في الغربية، بعد دقائق من اطلاعه على أسئلة امتحان مادة الكيمياء، ونقل إلى مستشفى السنطة المركزي، وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.