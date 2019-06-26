لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها بلدغة ثعبان أثناء قيامها بالعمل في الحقل بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى قويسنا بوصول "مديحة شعبان لاشين" 40 عاما، ربة منزل، مصاب بحالة تسمم بسبب لدغ ثعبان، وتم عمل الإسعافات الخاصة بالحالة، إلا أنها لقيت مصرعها عقب ساعات قليلة من لدغها.

جرى العرض على النيابة وصرحت بدفن الجثمان، وشن مجلس مدينة قويسنا بالمنوفية حملة مكبرة لوضع سم الثعابين في الأراضي الزراعية والمباني القريبة منها.