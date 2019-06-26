تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مجمع تمور المحافظة؛ لمتابعة المرحلة الأخيرة في أعمال التطوير بالمجمع، وهي تركيب المعدات والأجهزة الحديثة الممنوحة من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته بقيمة 20 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه في يوليو المقبل.

وقال الزملوط، إنه وجه بضرورة توفير ما يحتاجه المجمع من معدات وأجهزة إضافية، لاكتمال منظومة التطوير بالمجمع ليصبح مجمعًا نموذجيًا متطورًا لتصنيع وتعبئة التمور بالوادي الجديد.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية وتطوير صناعة منتجات التمور بالمحافظة، والتوسع في زراعته بأنواع ذات عائد اقتصادي مرتفع.