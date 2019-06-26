افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، المهرجان الرياضي الثقافي "حكاية وطن"، بإطلاق شارة البدء بـ"مارثون جري" نظمه اتحاد طلاب الجامعة تخليداً لذكري ثورة 30 يونيو، ضمن فعاليات خطة الأنشطة الصيفية للإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك بمشاركة أكثر من 500 طالب.

حضر فعاليات الماراثون، الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، وقام بتنظيم فعاليات المهرجان وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، والدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومديري الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والجوالة.

انطلق المارثون من أمام مبني رئاسة الجامعة لمسافة 5 كيلو داخل الحرم الجامعي، كما استكملت اليوم دورات إعداد القادة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية بالصالة المغطاة بالجامعة في ألعاب خماسي قدم، وضربات الجزاء، وشد الحبل ومصارعة الزراعين، وتستكمل غداً بندوة توعوية عن ثورة 30 يونيو يحاضرها الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، للتعريف بإنجازات الثورة ودور الشباب في بناء الوطن.

أكد "عبد النبي"، أن للجامعات لها دور هام في إحياء هذه المناسبات داخل نفوس الشباب وابتهاجا بذكرى هذه المناسبة الوطنية المهمة والفارقة في تاريخ مصر، لرفع وعي الشباب بإنجازات الوطن.