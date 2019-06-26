قال عمر السعيد، الذي جسد دور "حسن" في مسلسل زي الشمس، إنه بالرغم من قلة عدد المسلسلات في الموسم الرمضاني الماضي، إلا أنه قد تم ترشيحه من قبل الشركة المنتجة وكاملة أبو ذكرى.

وأضاف السعيد، خلال استضافته ببرنامج "فّول 92.1" والمذاع عبر راديو "إنيرجي"، ويقدمه باسم كميل، أن دور "حسن" هو الدور الثالث له كضابط شرطة في 10 سنوات فقط، فيما أدى دور "عمر" في فيلم واحد صفر، و"وئام" في الحصان الأسود، وأخيرا حسن، موضحا أنه لا يخشى محاصرته في تلك الأدوار: "بالعكس ياريت انحصر في الأدوار دي الفترة الجاية، وهعمل مسلسلات كتيرة، وكلبش مكسر الدنيا".

وأكد السعيد أن على ما أثير من كلام عن مسلسل "زي الشمس" وسرقته من مسلسل إيطالي: "لو زي مابيقولوا فأنا بعمل دور واحدة ست حامل في القصة الإيطالية، في كمية هزي حصلت عن المسلسل، وده كلام مغلوط لكن مقصود".

يذكر أن برنامج "فّول 92.1" يعرض من السبت للأربعاء على مدار ساعتان من الساعة الثالثة إلى الخامسة عصرا.