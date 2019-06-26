قال عمر السعيد، مجسد دور "حسن" بمسلسل "زي الشمس"، إن هناك مشاهد صعبه قد تم تصويرها على رأسها بعض مشاهده مع الفنانة دينا الشربيني وكافة المشاهد بينه وبين الفنان أحمد مالك.

وأضاف السعيد، خلال استضافته ببرنامج "فّول 92.1"، المذاع عبر راديو "إنيرجي" ويقدمه باسم كميل، أن مشهد المشرحة كان هام وصعب ولكنه كان مهيأ له "تمثيل أحمد مالك خضني وفي أول لقاء به قولتله استني شويه عليا انت بتمثل جامد أوي، أنا انبهرت بالوقوف أمامه وبالفرجة عليه في البيت".

وأوضح أن طريقه تحضيره لدوره: "ليا صاحب ضابط شوفته مرتين وكلمته في التليفون كتير، إنما أنا من أنصار مبدأ إن الممثل بيراقب الشخصيات طول عمره، وعنده مخزون ثقافي، بالإضافة إلى أن دراستي المسرح ساعدتني".

وحكى السعيد عن بداياته وتقدمه للعديد من اختبارات التمثيل في كل مكان لكن "محدش من المخرجين عبرني" على حد تعبيره، حتى اتصلت به المنتجة نهاد رمزي، ووصلته بالمخرجة كاملة أبو ذكري، وقال السعيد: "كاملة صاحبة فضل عليا كبير في حياتي، وأول ما روحتلها طلبت مني أعمل اختبار لدورين من فيلم واحد صفر، قلت لها واحد كةبفاية ولازم أذاكره مش هعمله دلوقتي، ووافقت واتقبلت في دور الضابط".

جدير بالذكر أن برنامج "فّول 92.1" يعرض من السبت للأربعاء على مدار ساعتين من الثالثة إلى الخامسة عصرا.