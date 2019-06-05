رحل الفنان محمد نجم، عن عمر ناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض، بعد أن قدم عدد كبير من الأفلام والمسرحيات على مدار مشواره الفني، وفي التقرير التالي نعرض أبرز المعلومات عنه:-

- ولد في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في عام 1944.

- بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون.

- عمل في مسرح عبدالمنعم مدبولي، ليؤسس بعدها مسرحه الخاص والذي يحمل اسمه، ليتجه للمسرح الكوميدي.

- يعتبر ذو علامات مميزة في المسرح، خاصة مع تكوين فرقته المسرحية، والتي أطلق عليها "فرقة نجم".

- كانت أولى مسرحياته هى "موزة و3 سكاكين" التي قدمها في عام 1968، لكن أول بطولة مسرحية له كانت من خلال مسرحية "حاجة تلخبط" في عام 1970.

- قدم العديد من المسرحيات منها "البلدوزر، عش المجانين، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر".

- آخر أعماله السينمائية فيلم "عقلي طار"، أمام الفنان محمد عوض، والذي عرض عام 1994، وكان بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 15 عاما.

- في عام 2009 إتجه محمد نجم لأعمال "السيت كوم"، وأشهر ماقدم "ياسين في مستشفى المجانين"، و"زيزو 900".

- شارك محمد نجم طوال مشواره الفني في 3 أعمال تلفزيونية فقط، بدأها في عام 1978 من خلال مسلسل "جحا وبنات شهبندر التجار" مع محمد التاجي وحسن مصطفى وسعيد صالح، وفي العام نفسه شارك في "كيف تخسر مليون جنيه" مع عادل إمام ونبيلة عبيد ويوسف وهبي، وفي عام 1979 ظهر كضيف شرف بمسلسل "أيام لا تضيع".

- شهد عام 1984 أول وآخر بطولة تلفزيونية من خلال مسلسل "غابة من الأسمنت"، مع حسن مصطفى وأنور إسماعيل وميمي جمال.

- متزوج من يسرية شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وشقيق الشاعر الغنائي والكاتب نجيب نجم.

- كان نجم احتجز في أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج، بعدما أصيب بجلطة دماغية، دخل على اثرها إلى إحدى مستشفيات الدقي، وخضع للعلاج داخل العناية المركزة، إلا أن وافته المنية .