عاجل| ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا للوصول لاتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ليست في عجلة من أمرها من أجل التوصل لاتفاق مع إيران، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل له منذ قليل.

وبالأمس انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصريحات التي وصفها "بالجاهلة والمهينة" التي جاءت من الجانب الإيراني بعد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قيادات إيرانية.

وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر قائلا إن هذه التصريحات "أظهرت أن القادة الإيرانيين لا يفهمون الواقع".

ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي قال فيها إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران يؤكد أن البيت الأبيض "متخلف عقليا".

وفرض ترامب العقوبات الجديدة، الاثنين، مؤكدا أنها تأتي كرد فعل على "السلوك العدائي الإيراني" الذي تصاعد مؤخرا.

وتستهدف العقوبات الجديدة مجموعة من الشخصيات الإيرانية البارزة على رأسها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي.