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القمة تنادي الفراعنة

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محافظ الفيوم يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج المحاصيل

سفير مصر باليابان: قمة الـ20 ستناقش القضايا التكنولوجية بالدول النامية

سفير مصر باليابان: قمة الـ20 ستناقش القضايا التكنولوجية بالدول النامية

أحمد الفيشاوي لـ"الوطن": "ولاد رزق 2" مليء بالمفاجآت

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بالصور| تركي آل الشيخ يسخر من وكالة الأنباء القطرية وعبدالله العذبة

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محافظ جنوب سيناء يدرس إنتاج فيلم وثائقي عن مصر

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المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

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