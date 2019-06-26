قال المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، إن قيام الدولة الألمانية بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، يؤكد التقدير الدولي لمصر، موضحًا أن هذا لا يُعد تقدير شخصي حيث إنه مواطن مصري، فهذا يُعد تقدير للدولة المصري وشباب مصر بالكامل.

وأضاف "عازر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر تستطيع تّصنيع سيارات عالمية في بلادها، ويجب على الشعب المصري أن يّثق في نفسه أكثر من ذلك، حيث إن المسألة تتوقف فقط على الإمكانيات، "الناس عندنا شُطار وطموحين".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن الشركات الألمانية التي ستقوم بفتح أفرع لها داخل مصر لتصنيع السيارات، سيعمل بها عُمال مصريين وإداريين مصريين وفنيين من مصر، وبالتالي فإن الدولة المصرية قادرة على تصنيع سيارات كاملة، كما أن هناك ثقة من الجانب الألماني بشأن الاستثمار في مصر.

وأوضح عازر، أن شركة سيمنز الألمانية لديها خبرة طويلة في تطوير الإشارات الإلكترونية الخاصة بالسكك الحديدية، وسيتم العمل على تطوير الإشارات في مصر بشكل كامل، موضحًا أن شبكة السكك الحديدة في مصر تُعد ثاني أقدم شبكات في العالم بعد إنجلترا، ولكن دراسات تطوير منظومة النقل تسير بشكل جيد والتنسيق مع ألمانيا على مستوى عالي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُسابق الزمن من أجل تطوير منظومة النقل في مصر وعلى رأسها السكك الحديدية، مضيفًا: "عنده طموح كبير جدًا، بس لازم يكون الطموح ده موازي للإمكانيات الفنية والمالية والعملية".