أعرب المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، وخبير الأنفاق العالمي، عن سعادته البالغة باتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي به لتهنئته بعد أن منحت ألمانيا له وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى؛ تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا، مؤكدًا أن اتصال الرئيس به، وكذلك اهتمام الدبلوماسية المصرية بتكريمه، مصدر فخر له.

وأضاف عازر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الشباب المصري لديهم طموح كبير ولا ينقصهم سوى التشجيع على الابتكار والإمكانيات، وأنه يّثق في قدرة الشعب المصري على الوصول إلى مكانة رفيعة بين الأمم.

وأهدى خبير الأنفاق العالمي، وسام الاستحقاق للشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر خرجت علماء أفاضل في مختلف المجالات حول العالم رغم دراستهم جميعًا في مدارس وجامعات حكومية.