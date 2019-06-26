بالصور| تركي آل الشيخ يسخر من وكالة الأنباء القطرية وعبدالله العذبة

سخر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من وكالة الأنباء القطرية، عقب نشرها تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تتحدث فيها عن برنامج الدوحة الترفيهي في موسم الصيف.

وقال آل الشيخ، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "طبعًا حساباتهم وقنواتهم جالسة تهاجم ما يحصل عندنا، لا تعليق، لكن على الأقل كنتم غيرتوا اسم الرزنامة".

أتوقع لويسويها العذبة في الترفية في قطر ... بيولع الترفية هناك pic.twitter.com/fnR8MpwqLD — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 26, 2019

وفي الوقت نفسه، نشر آل الشيخ، مقطع فيديو يسخر فيه من عبدالله العذبة، رئيس المركز القطري للصحافة، قائلًا: "أتوقع لو يسويها العذبة في الترفيه في قطر بيولع الترفيه هناك".