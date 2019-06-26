قال المهندس هاني عازر، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخبير الأنفاق العالمي، إن الرئيس السيسي حريص على تكريم أبناء مصر المتميزين في الخارج.

ووجه الشكر للرئيس السيسي خلال تقرير بثه برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "dmc"، على منحه الفرصة يه في المساهمة بالمشروعات التنموية القائمة، "أنا تحت أمر مصر في أي مشروعات جديدة وياريت يديني الفرصة في كل مشروع".

وأكد أن كفاء الرئيس السيسي والحكومة والرغبة في تطوير كل شيء سبب احترام من جانب الشعب الألماني والحكومة الألمانية، لأنهم يحترمون من يرغبون في خدمة وطنهم وليس أمامهم فرصة إلا التعاون مع مصر لأن مصر بالنسبة إليهم دولة مهمة بها استثمارات كثيرة، "وكمان مصر فيها شباب كتير مجدبين ودا مش خفي على الألمان، وشافوا ذكاء المصريين".

وأوضح: "مصر خلال 5 سنوات هتكون اقتصاد قوي للغاية لأن فيه تغيير وتصحيح للأحسن رغم صعوبته".