قال المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هلال شهر ذو القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9 و16 دقيقة ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء المقبل "اليوم السابق ليوم الرؤية".

وأضاف المعهد، في بيان له، أن يوم الرؤية الأربعاء المقبل، يبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، أما في محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 46 إلى 47 دقيقة.

وأكد أن الهلال الجديد يبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 35 إلى 56 دقيقة، مشيرًا إلى أن غرة شهر ذو القعدة 1440هـ فلكيا الخميس 4 يوليو المقبل.