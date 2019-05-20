أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، رئاسة وفد لبنان فى القمة العربية الذى دعى اليها العاهل السعودي الملك سلمان، والتى ستقام من 31 مايو و1 يونيو، بمدينة مكة المكرمة، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وكان وسائل إعلام لبنانية قد أعلنت اليوم، أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد تلقي اليوم، رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، دعاه فيها إلى "حضور الدورة الـ14 للقمة الإسلامية في مكة المكرمة في 31 مايو، و1 يونيو، وتوافق الرئيس عون مع الحريري على أن يرأس الأخير وفد لبنان إلى القمة في مكة المكرمة.

وكان الملك السعودي وجه السبت الماضي، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، لعقد قمتين طارئتين في مكة في 31 مايو و1 يونيو، على خلفية المستجدات الإقليمية، بما فيها استهداف الحوثيين لمحطتي ضخ للنفط بالسعودية، وتعرض أربع ناقلات نفط لأعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات.

ولاقت هذه المبادرة ترحيبا من قبل عدد من الدول العربية، بما فيها البحرين والإمارات والسودان وموريتانيا وجيبوتي، علاوة على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.