بـ"عفو ملكي".. إطلاق سراح 600 سجين في مكة المكرمة

أطلقت إدارة سجن منطقة مكة المكرمة، سراح أكثر من 600 سجين في مختلف محافظات المنطقة، تنفيذا للعفو الملكي للعاهل السعودي عن سجناء الحق العام، بمناسبة حلول شهر رمضان، إذ أُطلق سراح السجناء أمس بإشراف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصصة لهذا العفو.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر السبت الماضي أمرا ملكيا بالعفو عن بعض السجناء "المحكومين في الحق العام"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.