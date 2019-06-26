عدد الوطن غدا الخميس

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الخميس.. «مدبولي» من برلين: تكليفات رئاسية بتوطين صناعة السيارات في مصر.. رئيس الوزراء: نستهدف أن تكون «القاهرة» مركزا لتصدير السيارات للمنطقة خلال سنوات قليلة

كما تقرأ.. «التنسيقية».. مظلة كل التيارات.. بعد على تدشينها: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» أول تجربة ترفع شعار لا إقصاء ولا إملاء، «طه»: فرصة لتبادل الحوار والخبرات.. و«إيمان»: تعزز التماسك الاجتماعي والتوحد حول الهدف

وتقرأ في صفحات الرياضة.. منتخب الفراعنة تحت السيطرة: استبعاد عمرو وردة وحرمانه من تمثيل مصر مدى الحياة.. وقيود جديدة على اللاعبين داخل الفندق.. الفريق يواصل تدريباته دون راحة بعد موقعة الكونغو.. و«ناجي»: روح الحراس الثلاثة مفتاحنا للتتويج.. و«الشناوي وجنش» لا يقلان عن الحارس الأساسي