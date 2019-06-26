شيع، مساء اليوم، أهالي مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، جثمان الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان من منطقة شمال الصعيد للأمن المركزي، والذي استشهد في حادث إرهابي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بناحية قرية البرشا.

أدي المواطنون صلاة المغرب بمسجد حي الاقطم بوسط مدينة ملوي، ثم خرجت جنازة عسكرية يتقدمها عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان، حيث جرى نقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر البرشا.

وخيم الحزن على منطقة حي الأقطم بمدينة ملوي، بعد إعلان استشهاد النقيب مصطفى محمد عثمان، حيث كان الشهيد متزوج ولديه طفل وحيد، وكان يستعد لاستقبال طفله الثاني.

ونعى العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، شهداء حادث العريش الذي أسفر عن استشهاد ضابط و6 مجندين، إثر هجوم إرهابي.

وقال "جمال" في بيان أصدره اليوم، إنه في عام 1973 خاضت مصر حربا شرسة من أجل تحرير الأرض والعرض في سيناء، والآن تتحمل القوات المسلحة مهمة تحرير الأمة العربية بأسرها من الإرهاب والتطرف، لإنقاذ ما تبقي منها.

وأكد جمال على ثقته التامة في الشعب المصري وأبنائه المقاتلين والتفاف الشعب المصري حول قيادته السياسية، خصوصا أن حجم المؤامرات والاستهداف ضد الأمة العربية ووطننا مصر بات واضحا للجميع، لافتا إلى أن الشعب قادر على تخطي كل هذة المحن.

وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم، مهاجمة مجموعة من العناصر الإرهابية منطقة لمرتكزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابين، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله، وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، وطاردت القوات العناصر الإرهابية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.