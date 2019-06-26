قال ماساكي سوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، إن الجامعة المصرية اليابانية هي بمثابة ثمرة التعاون الكبير بين البلدين لتبادل العلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك 100 عالم وباحث جاءوا من اليابان من أجل مساعدة مصر في التكنولوجيا، كما أن الجامعة المصرية اليابانية تقدم تعليم عملي بمستويات ومعايير عالمية.

وأضاف سوكي، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما زار اليابان عام 2016 تحدث عن الشراكة المصرية اليابانية في قطاع التعليم، وهذا الأمر سيفيد المواطن المصري الذي يتحمل مسؤولية مستقبل بلده.

وأشار إلى أن النظام الياباني يتم تطبيقه في 47 مدرسة يابانية في مصر، وأن هناك العديد من المدارس التي تم افتتاحها في شهر سبتمبر الماضي تهدف لتنمية الطفل وذكائه وشخصيته.

وشدد سفير اليابان لدى القاهرة، على أهمية قمة الـ20 التي تستضفها اليابان وسيشارك فيها الرئيس السيسي، حيث تتم بمشاركة قادة أكبر 20 دولة في العالم، مؤكدًا أن القمة مناسبة متميزة لقادة العالم لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأوضح أن مشاركة الرئيس السيسي مهمة جدا في القمة، لأنه يمثل حاليًا قارة أفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، متوقعًا مشاركة فعالة ومتميزة من السيسي في قمة الـ20، حيث إنه يمثل 50 بلدًا أفريقيًا لذلك يجب أن يجعل العالم كله يسمع أصواتهم.