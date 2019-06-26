بث مباشر مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019

تقدم "الوطن" بث مباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، في إطار مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 10 مساءً.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر والكونغو على قنوات Bein Sport المشفرة، وكذا قناة "تايم سبورت"، والتي أطلقت خصيصًا لتغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو

وفاز منتخب مصر في اللقاء الأول أمام زيمبابوي، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، في الدقيقة 41 من الشوط الأول، بينما خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أول مباراة له في البطولة، أمام نظيره الأوغندي بنتيجة 2-0.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعد اللاعب عمرو وردة من قائمة المنتخب، في وقت سابق اليوم، بعد أزمته الأخيرة في معسكر الفريق وما أثير على السوشيال ميديا، ما يعني أن منتخب الفراعنة سيكمل البطولة بـ22 لاعبا فقط.