تقدم "الوطن" بثًا مباشرًا لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، التي تقام اليوم الأربعاء 26 يونيو الحالي على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويمكن مشاهدة المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على قناة "تايم سبورت"، والتي أطلقت خصيصًا لتغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثانية والثلاثين.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو

وعينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.