قال السفير محمد حجازي، سفير مصر السابق لدى ألمانيا، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات قمة مجموعة العشرين في اليابان مهمة للغاية، حيث إن قمة العشرين تُعد أهم منتدى اقتصادي دولي، مؤكدًا أن مصر تتحدث بصوت العالم الثالث وصوت إفريقيا، وصوت الدول صاحبة المكانة والنفوذ على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار الدولي.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن توقيت القمة مهم للغاية، حيث إن القمة واحدة من أهم الفعاليات العالمية، وتأتي في توقيت تتصاعد فيه حده الأزمات الاقتصادية وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على حركة التجارة.

وأشار سفير مصر السابق لدى ألمانيا، إلى أن السياسات الأمريكية خلقت مناخ مضاد لحرية التجارة، كما أن ألمانيا تدرك أن نجاح مصر نجاح لألمانيا واستقرارها استقرار لأوروبا، مضيفًا: "مصر لم تدعى لهذه الاجتماعات في الثلاث أو الأربعة عقود الماضية عددًا، مثلما دعيت في الخمس سنوات الماضية".