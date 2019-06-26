محافظ المنيا يتقدم جنازة النقيب مصطفى عثمان شهيد الواجب الوطني بالعريش

أدى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الواجب الوطني، النقيب مصطفي محمد عثمان، بمسجد حي الأقطم بوسط مدينة ملوي، والذي استشهد في حادث إرهابي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتقدم المحافظ ومدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والدينية والشعبية، الجنازة العسكرية للشهيد والتي شارك فيها أهالي مركز ملوي لتشيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بناحية قرية البرشا.

وقدم المحافظ، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد محتسبه مع الشهداء الأبرار في جنات النعيم، مؤكداً على أن مصر ستظل أمنه ومستقرة بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء، وأن الدولة لم ولن تنسى أبنائها شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي وحماية أراضيه.